Гід покупця: коли допоможе комп’ютерна діагностика авто з пробігом

Якщо людина вирішила придбати через оголошення автомобіль, модель і марка якого передбачає наявність бортового комп’ютера, то одним з етапів його перевірки повинна стати комп’ютерна діагностика.

але від можливості зустрічі з шахраєм ніхто не застрахований, зазначають експерти компанії Parkdrive https://parkdrive.ua/uk/cars/bu/, І в багатьох випадках, саме діагностика допомагала зрозуміти, що покупцеві намагаються продати биту машину.

Комп’ютерна діагностика і її особливості

Комп’ютерна діагностика – це різновид огляду авто, при якому перевіряється стан:

робочих елементів – двигуна, ходової, коробки передач, гальмівної та паливної системи;

показники роботи приладів і їх відповідність реальному пробігу;

систему безпеки;

систему круїз-контролю;

електропакету, відповідального за підйом багажника та стекол, роботу фар тощо.

До речі, за допомогою такої діагностики можна навіть ліквідувати деякі з проблем, тому досвідчений продавець перед тим, як виставляти авто на продаж, самостійно проводить таку перевірку і виправляє пошкодження, щоб стартова ціна машини не впала після огляду потенційним покупцем.

Як відбувається діагностика?

Комп’ютерна діагностика – це найбільш зручний спосіб перевірки, адже механіку потрібно лише підключити спеціальний сканер (його ще називають лаунчер) до роз’єму, який розташовується біля керма чи за панеллю приладів автомобіля. Щоб отримати максимально повний звіт щодо стану б/у машини, краще звертатися на СТО, які використовують сканери, здатні визначити реальний пробіг.

Лаунчер зчитує в системі авто реєстр помилок, включаючи ті, що були виправлені, та передає їх на ноутбук механіків автосервісу. На екрані ноутбука коди розшифровуються і спеціалісти розуміють, які недоліки є у даного транспортного засобу, які системи вже виходили зі строю, чому автомобіль перебував у ремонті тощо. Але, пам’ятайте, що у машин, які було вироблено до початку 2000 року можна відсканувати тільки показники роботи двигуна.

Діагностика повинна стати лише одним з етапів комплексної перевірки. Фото: https://parkdrive.ua/uk/

Як показує практика, комп’ютерна діагностика – це необхідна процедура, яка дозволить покупцеві дізнатися про ті негаразди, які власник ТЗ намагається приховати чи зменшує їх наслідки. До того ж, новий власник ознайомлюється з сильними та слабкими місцями даного автотранспорту, тому не придбає легковий автомобіль, який проїхав півмільйона кілометрів

Але, ця діагностика повинна стати лише одним з етапів комплексної перевірки, не можна засновувати свій вибір тільки на її результатах. Цю інформацію можна використати для того, щоб ціна авто зменшилася на декілька сотень чи тисяч гривень, але «секрети», які може «розповісти» спеціалісту тест-драйв, не можна визначити самим сучасним сканером..

Отже, після того, як ви ознайомитесь з пропозиціями, обирайте машину, яка прийдеться вам до вподоби та домовляйтеся з власником щодо її комплексного огляду – так ви придбаєте дійсно надійний транспортний засіб, зазначають експерти компанії.