У Києві ветерани війни та члени сімей загиблих зможуть паркувати авто безкоштовно

У серпні міськрада підтримала рішення про створення більш як 200 нових паркувальних майданчиків по всьому місту на 21 тис. машиномісць.

У Києві учасники АТО та ООС, а також члени сімей загиблих осіб, які мали статус учасників бойових дій, матимуть пільги при користуванні місцями для паркування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримав сьогодні на засіданні Київради 81 депутат з 99 зареєстрованих у залі.

Відповідні зміни внесено до рішення Київради від 25 грудня 2008 р., яким затверджено Правила благоустрою міста та перелік осіб, яким надаються пільги.

За словами депутата Київради, члена постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Порайка, кияни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, члени сімей загиблих матимуть право на безкоштовне паркування у місті.

Паркування у Києві

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Київрада підтримала рішення про створення більш як 200 нових паркувальних майданчиків по всьому місту на 21 тис. машиномісць.

Очікується, що надходження за паркування до міського бюджету щороку становитимуть 46 млн грн.

З 1 липня тарифи за паркування в центрі Києва зросли більш ніж втричі: так, у І зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування становить 35 грн/год., у ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях, – 25 грн/год. У «спальних» районах міста вартість паркування – 5 грн/год.