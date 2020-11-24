Гид потребителя: частые неисправности холодильников и их выявление

Лучший способ продлить срок службы холодильника — чистить змеевики конденсатора не реже одного раза в год, отмечают специалисты компании. Фактически, стоит чистить змеевики конденсатора на некоторых типах холодильников, таких как SIDE-by-SIDE и встраиваемых моделях, не реже двух раз в год.

Холодильник с черными змеевиками, установленными на задней части, не требует полугодовой очистки змеевика, но периодически желательно их пылесосить.

Холодильник работает не выключаясь или проблемы с температурой

Холодильник будет работать постоянно, если он пытается охладиться, но не может этого сделать по ряду причин. Типичные причины:

дверь часто остается открытой; змеевики конденсатора нуждаются в чистке; дверца не плотно прилегает из-за того, что уплотнитель для холодильника, поврежден или значительно изношен; регулятор холода установлен на слишком холодно; что-то блокирует поток холодного воздуха внутри холодильника

Холодильник также будет работать дольше, если он полностью заполнен продуктами, дверца открывается слишком часто или на кухне слишком тепло.

Первый шаг по устранению неполадок холодильника: если лампочка холодильника работает, и вы слышите, как работает холодильник, но он почти никогда не останавливается, убедитесь, что ничто не блокирует проход между морозильной камерой и отделениями холодильника.

Если ваш холодильник работает без остановки, возможно, в нем мало хладагента. Холодильник с низким содержанием хладагента не может достичь низкой температуры, установленной на терморегуляторе. Вам понадобится специалист по ремонту холодильников, чтобы проверить и / или повысить уровень хладагента.

Скорее всего, неисправный компонент в системе автоматического размораживания заставляет холодильник работать без остановки. Неисправный компонент может быть термостатом, таймером оттайки , а также уплотнителем для двери.

Если в холодильном отделении замораживается его содержимое, даже если регулятор холода установлен на минимальное значение, проблема, скорее всего, заключается в неисправном датчике температуры холодильника или в регуляторе холода. Если покупка и замена датчика температуры кажется вам не по силам, вызовите мастера по ремонту бытовой техники.

Если холодильник совсем не охлаждает, такие проблемы почти всегда вызывают электрические элементы управления, а не необходимость в дополнительном хладагенте. Вероятно, проблема не в герметичной системе; подобные неисправности случаются редко. Вместо этого в устройстве могут быть грязные змеевики конденсатора, неплотно закрывающаяся дверца из-за уплотнителя или неисправный терморегулятор для холодильника.

Перед тем как вызвать специалиста по ремонту бытовой техники:

1 Проверьте контроль холода. Убедитесь, что он установлен на ХОЛОДНЫЙ. Обычно температура внутри холодильника должна быть +3 до +5° C.

2 Послушайте, работает ли внутри морозильной камеры вентилятор. Когда вентилятор морозильной камеры работает, это означает, что таймер размораживания и контроль холода в холодильнике установлены на ОХЛАЖДЕНИЕ.

3 Прослушайте звук компрессора (он также скажет вам, где находится компрессор — обычно за или под холодильником). Большую часть времени, когда работает вентилятор морозильной камеры, вентилятор компрессора также должен работать. Если один из вентиляторов не работает или компрессор выключен, холодильник будет давать очень слабое охлаждение или его совсем не будет.

Холодильник вообще не работает

Если свет в холодильнике не работает и его двигатель не работает, вот основные способы устранения неполадок холодильника, которые вы можете сделать:

1 Проверьте его электрическую мощность. Убедитесь, что холодильник подключен к розетке под напряжением, на которую подается питание (подключите исправную лампу или тестер розеток). Если розетка не работает, проверьте, не сработал ли автоматический выключатель или перегоревший предохранитель.

2 Убедитесь, что контроль холода установлен правильно.

3 При необходимости обратитесь за помощью. Если вы обнаружите, что холодильник подключен к исправной розетке, его автоматический выключатель не вышел из строя, а контроль холода настроен надлежащим образом, но устройство по-прежнему не подает признаков жизни, оставьте дверь закрытой, чтобы сохранить холодный воздух, и позвоните в службу технической поддержки, специалисту по ремонту бытовой техники.

Дверь холодильника не закрывается плотно

Распространенной причиной неэффективного использования энергии при работе холодильника является дверь, которая не закрывается должным образом. Если дверь не закрывается, петля (иногда называемая «кулачком») в нижней части двери может быть изношена. Этот кулачок представляет собой круглый штифт, который входит в отверстие. Вы можете попробовать смазать его струей WD-40, но велика вероятность, что вам придется его заменить. Это относительно простая процедура.

Во время поиска и устранения неисправностей холодильника используйте визитку, чтобы проверить, плотно ли прилегает уплотнитель по периметру двери. Если вы проверяете свою дверь и обнаруживаете, что у нее нет надлежащего уплотнения, либо отрегулируйте дверь, либо, что более вероятно, замените уплотнитель для холодильника, чтобы устранить проблему. Его легко купить в интернет-магазинах.