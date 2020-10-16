Город не должен состоять из автомобилей. Как Киеву побороть рекордные автомобильные пробки

Чтобы через десять лет транспортная инфраструктура Украины не превратилась в индийскую, действовать нужно уже сейчас. Что делать: взгляд трех экспертов.

Киевляне не видят в общественном транспорте альтернативу личному автомобилю. В результате по уровню заторов Киев занимает третье место в Европе и двенадцатое в мире. Отсутствие в столице эффективного общественного транспорта приводит к наращиванию уровня автомобилизации и ухудшению экологической ситуации. 80% загрязнения воздуха в украинских городах – результат работы автотранспорта. Как Киеву решить транспортные проблемы? «Экономическая правда» наводит самые интересные выдержки по этой теме из выступлений трех экспертов в сфере городского транспорта на «Киев смарт-сити 2020».

Пять непростых шагов для общественного транспорта

Директор инфраструктурных программ Украинского института будущего Владимир Шульмейстер представил сводный рейтинг областных центров Украины по индексу удовлетворенности качеством услуг в 22 сферах.

Рейтинг составил информационно-аналитический центр Ratingpro на основе опроса местных жителей. Киев занял 16 место в рейтинге из 24 возможных. Согласно рейтингу, столица соседствует с Северодонецком и Одессой.

«Рейтинг очень настораживает, – говорит Шульмейстер. – Он показывает, что, к сожалению, Киев – далеко не самое комфортное место для жизни». В чем же проблемы Киева, в частности в транспортной сфере?

Маршрутная сеть общественного транспорта не удовлетворяет потребностей граждан, высокий уровень оборота наличных препятствует развитию системы общественного транспорта, коммунальные и частные перевозчики противостоят друг другу, транспортная инфраструктура и подвижной состав износились и устарели.

«Я все чаще задаюсь вопросом, как будет выглядеть будущее наших городов, например, в 2030 году и все чаще прихожу к негативным мыслям по этому поводу,» – говорит эксперт по транспортному моделированию, директор компании «А+С Україна» Дмитрий Беспалов.

«Если текущая тенденция сохранится, мы рискуем оказаться участниками мемов, над которыми смеемся в интернете», – добавляет он.

Беспалов показывает фотографии из Индии и Таиланда. Несмотря на переполненность, Индия до сих пор использует инфраструктуру, построенную колонизаторами, а в Таиланде дороги заполнены «облаком» мотоциклистов.

«Если говорить о том, что такое смарт-транспорт, прежде всего, нужно определиться, что мы под этим понимаем, – говорит Беспалов. – Кажется, что «умный» транспорт – это автобус Mercedes, напичканный технологиями.

На мой взгляд, и обычный троллейбус может быть smart-транспортом. Кстати, сейчас все говорят о необходимости развития электротранспорта, покупки электробусов. У меня есть хорошие новости: у нас давно есть электробусы и они называются троллейбусами. Они отлично работают».

Для решения транспортной проблемы эксперт предлагает столичным властям предпринять следующие шаги.

1. Убрать с рынка наличный оборот. По расчетам «А+С Україна», годовой оборот наличных в системе частных перевозок в общественном транспорте Киева превышает 3 млрд грн, а в целом по Украине — более 40 млрд грн.

Учитывая такой объем наличных, система общественного транспорта устойчива и сильно сопротивляется любым изменениям. Чтобы развивать общественный транспорт, ситуацию нужно изменить.

2. Изменить формат взаимоотношений городской администрации с перевозчиками. Горадминистрации должны отказаться от аукционов на маршруты и перейти на оплату транспортных услуг перевозчиков.

Перевозчики должны получать оплату за количество километров, которые они проехали. Для запуска такой инициативы разрабатывается ряд законопроектов, которые могут быть приняты в 2021 году.

3. Создать среду для конкуренции. Между коммунальными и частными перевозчиками должна существовать конкуренция, поскольку в одиночку коммунальный перевозчик не в состоянии решить транспортные проблемы города.

4. «Необходимо рассчитывать транспортные показатели, – говорит Беспалов. – Многие чиновники не знают, что происходит с их транспортом. Они находятся в «теплой ванне», в которую их поместили коллеги-подчиненные. Чиновники не знают, с чем сталкиваются люди, пользующиеся общественным транспортом».

5. Чтобы получить качественный общественный транспорт, чиновники из транспортной сферы должны хотя бы иногда им пользоваться.

«Мы уникальная страна, – говорит эксперт. – Мы позволяем людям, которые принимают решения о развитии общественного транспорта, не пользоваться им и не знать о его проблематике, не видеть реальное положение вещей».

Директор «А+С Україна» говорит, что эти простые шаги очень сложные с точки зрения реализации.

Решение транспортных проблем будет лежать в поле болезненных непопулярных мероприятий. В ином случае к 2030 году Украина рискует превратиться в Таиланд или Индию в плане инфраструктуры общественного транспорта.

Город не должен состоять из автомобилей

Основатель компании по производству электровелосипедов «Делфаст» Данил Тонкопий рассказал о том, какой ущерб экологии наносят автомобили и как развитые города мира решают эту проблему.

По его словам, доля автотранспорта в загрязнении воздуха в городах составляет 80%. Это проблема всех мегаполисов. Загрязненный воздух приводит к заболеваниям дыхательных путей, развитию аллергий, астмы.

«Современный город не должен состоять из автомобилей, – говорит Тонкопий. – Я верю, что «умные» города завтрашнего дня будут не такими…

… а такими. Люди будут пересаживаться на велосипеды, индивидуальный электротранспорт».

Тонкопий хорошо знаком с мировой тенденцией по снижению приоритета автомобиля и повышению приоритета велосипеда и другого индивидуального транспорта – моноколеса, электросамоката.

«На этой картинке проиллюстрирована программа американских городов по снижению количества автомобилей на дорогах.

Так выглядит реализованный проект в Сан-Франциско

«Вы видите по бокам две широкие полосы тротуаров, затем две полосы для автомобильного транспорта, полосу для общественного транспорта и полосу для индивидуального мобильного транспорта, – рассказывает основатель «Делфаст». – Обратите внимание: если раньше на этой дороге было пять автомобильных полос, то теперь их количество уменьшилось до двух. Увеличился приоритет мобильного индивидуального транспорта и, конечно, пешеходов».

Автор: ВСЕВОЛОД НЕКРАСОВ; «Экономическая правда»