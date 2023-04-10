Кияни просять знести Русанівське кладовище домашніх тварин

Біля кладовища тварин розташований житловий комплекс, а продукти розпаду тіл потрапляють у Русанівський канал. Це становить пряму загрозу киянам

Кияни звернулись до столичної влади з проханням прибрати несанкціоноване кладовище домашніх тварин, розташоване поблизу станції кільцевої електрички “Київська Русанівка”. Цвинтар несе пряму загрозу життю та здоров’ю мешканців району.

Звернення №11950 із закликом знести кладовище вже зареєстрували на сайті електронних петицій на сайті Київської міської ради й на 9 квітня вона набрала понад 700 голосів із 6 тисяч необхідних для розгляду.

Автор петиції Андрій Машков зазначає, що рештки тварин потрапляють у Русанівський канал. Відтак, це становить загрозу життю і здоров’ю киян, оскільки невідомо, якими хворобами хворіли домашні улюбленці за життя. Крім того, кладовище розташоване занадто близько до житлового кварталу, що порушує санітарні норми.

Зазначається, у висновку № 1095 Державної санітарно-епідеміологічної служби підтверджується небезпека цього кладовища для здоров’я киян.

У петиції пропонують відвести під кладовище іншу територію, при цьому врахувавши думки власників тварин, комунальних служб та зоозахисників.

Кладовища домашніх тварин у Києві

Кладовища домашніх тварин в Києві є незаконними й не мають офіційного статусу цвинтарів. Поховання домашніх тварин на самовільно зайнятих територіях може кваліфікуватись як порушення закону.

Зокрема, стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів. Порушення цієї статті може призвести до накладення штрафу від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів. Втім киян такі штрафи не лякають й люди продовжують хоронити тваринок у неналежних місцях.

Нагадаємо, раніше Інформатор писав, що на Алеї слави у Голлівуді з’явилися зірки, які присвячені українським тваринам. // informator.ua