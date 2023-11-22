Майже по всій Україні оголосили І рівень небезпеки (карта)

Синоптики попереджають про слизькі дороги в Україні.

На сьогодні, 22 листопада, в Україні оголосили підвищений рівень небезпечності. За даними Українського гідрометцентру, небезпечне метеорологічне явище очікується майже по всій країні, окрім півдня.

“22 листопада на дорогах країни, крім крайнього півдня, ожеледиця”, – йдеться у попередженні.

Через це І рівень небезпечності, жовтий, оголошено по всій Україні, окрім таких областей:

Одеська;

Миколаївська;

Херсонська;

Запорізька;

АР Крим.

Погода в Україні – прогноз на сьогодні

За даними Українського гідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно. По всій країні, крім північного сходу та сходу, очікується невеликий сніг та мокрий сніг. У південній частині – помірні опади, переважно у вигляді дощу.

У західних та центральних областях подекуди ожеледь, на заході країни вранці місцями туман. На дорогах країни, крім півдня, буде ожеледиця.

Вітер північно-східний, його швидкість становитиме 5-10 м/с.

Температура протягом доби у північній частині 1-6° морозу, а у східних областях 6-11° морозу. На решті території очікується від 3° морозу до 2° тепла. Вдень на півдні країни 0-5° тепла, а в Криму повітря прогріється до 10°. // УНІАН