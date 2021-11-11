Николаевец в скандальном суде требует 1 миллион компенсации из-за проверки COVID-сертификатов

С соответствующим иском к Кабинету Министров Украины и Государственной казначейской службы Украины обратился житель Николаева.

В Окружном админсуде Киева оспаривают проверку сертификатов вакцинации в общественных местах.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск по обжалованию отдельных положения постановления №1236 от 9 декабря 2020 года «Об установлении карантина и предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2». С соответствующим иском к Кабинету министров Украины и Государственной казначейской службе Украины обратился житель Николаева.

Истец, помимо прочего, просит суд отменить п.18 указанного постановления в части предоставления права работникам Нацполиции, Нацгвардии, должностным лицам, уполномоченным органами местного самоуправления, проводить на улицах, в парках, других общественных местах (заведениях общественного питания, развлекательных заведениях, транспорте) выборочную проверку документов, а также документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, отрицательный результат тестирования либо выздоровление лица от указанной болезни в случаях, когда это является основанием для неприменения ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующих уровней эпидемической опасности.

Среди других требований иска — взыскать с Государственной казначейской службы Украины за счет бюджетных ассигнований КМУ 1 млн грн морального вреда в пользу истца.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Ранее в Минздраве объяснили, законна ли проверка COVID-сертификатов в Украине. А в Нацполиции рассказали о своей позиции относительно освобождения от ответственности тех, кто купил и пользуется поддельными сертификатами.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.