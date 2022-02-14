Подписан указ о повышении зарплат ВСУ, пограничникам и Нацгвардии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении заработных плат военнослужащим. В частности, в Вооруженных силах они вырастут на 30% с 1 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
В частности, в связи с объявлением 16 февраля Дня единства Кабинету министров поручено предусмотреть повышение денежного довольствия военнослужащих.
Предполагается, что зарплаты с 1 марта вырастут следующим образом:
- Вооруженные силы Украины — повышение на 30%
- Нацгвардия и Госпогранслужба — доведение повышения денежного обеспечения до 20% с начала 2022 года
Кроме того, правительство должно на основе единой информационной платформы обеспечить ежедневное информирование украинцев о реальной ситуации в сфере безопасности.
Также Кабинет министров должен ускорить создание и запуск системы территориальной обороны и мер по подготовке украинцев к национальному сопротивлению.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ввел новый государственный праздник под названием День единения. Его будут отмечать ежегодно 16 февраля.