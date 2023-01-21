Поліція та СБУ проводять безпекові заходи у Деснянському районі столиці

Правоохоронці проводять контррозвідувальні заходи на території Деснянського району столиці, зокрема у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях.

Столичні поліцейські здійснюють відповідні заходи у взаємодії зі Службою безпеки України, Військовою службою правопорядку у ЗСУ та Національною гвардією.

Мета – посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Безпекові заходи проводять з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

Крім того буде здійснено огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

Правоохоронці просять громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Наголошуємо, що у своїй діяльності поліцейські дотримуються принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.

Відділ комунікації поліції Києва