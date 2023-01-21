Поліція та СБУ проводять безпекові заходи у Деснянському районі столиці

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Правоохоронці проводять контррозвідувальні заходи на території Деснянського району столиці, зокрема у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях.

Столичні поліцейські здійснюють відповідні заходи у взаємодії зі Службою безпеки України, Військовою службою правопорядку у ЗСУ та Національною гвардією.

Мета – посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Безпекові заходи проводять з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

На зображенні може бути: 7 людей, люди стоять та дорога

Крім того буде здійснено огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

На зображенні може бути: 3 людини, люди стоять та військова форма

Правоохоронці просять громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Наголошуємо, що у своїй діяльності поліцейські дотримуються принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.

Відділ комунікації поліції Києва

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