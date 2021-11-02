Ще 18 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах України

Опубликовано

З 5 листопада на автомобільних дорогах Одеси, Херсону, Хмельницького, а також Запорізької області запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Розташування приладів:

Возможно, это изображение (текст)

м. Херсон (4 прилади контролю “КАСКАД”)
📍 вул. Нафтовиків, 4 напрямок спрямування приладу вул. Адмірала Макарова
📍 вул. Нафтовиків, 13 напрямок спрямування приладу вул. Івана Богуна
📍 вул. Перекопська, 163 напрямок спрямування приладу вул. 28-ї Армії
📍 Бериславське шосе, 46 напрямок спрямування приладу вул. Урожайна
м. Одеса (9 приладів контролю “КАСКАД”)
📍 Південна дорога, 2 напрямок спрямування приладу Миколаївська дорога
📍 Південна дорога, 39 напрямок спрямування приладу вул. Семена Палія
📍 вул. Семена Палія, 80 напрямок спрямування приладу вул. Академіка Заболотного
📍 Миколаївська дорога, 205 напрямок спрямування приладу вул. Лиманна
📍 просп. Небесної Сотні, 4 напрямок спрямування приладу вул. Левітана
📍 Миколаївська дорога, 287 напрямок спрямування приладу Південна дорога
📍 просп. Шевченка, 4-А напрямок спрямування приладу вул. Семінарська
📍 просп. Добровольського, 123-А напрямок спрямування приладу вул. Генерала Бочарова
📍 вул. Семена Палія, 25-А напрямок спрямування приладу Південна дорога
м. Хмельницький (3 прилади контролю “КАСКАД”)
📍 Вінницьке шосе, 8/1 напрямок спрямування приладу вул. Молдавська
📍 вул. Кам’янецька, 132 напрямок спрямування приладу вул. Житецького
📍 просп. Миру, 65 напрямок спрямування приладу Старокостянтинівське шосе
Запорізька область (2 прилади контролю “КАСКАД”)
📍 на 526 км+613 автодороги Н-08 напрямок спрямування приладу м. Маріуполь
📍 на 2 км+372 автодороги Н-15 напрямок спрямування приладу м. Донецьк
Відзавтра автоматично фіксуватимуть правопорушення 236 приладів!
З картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись на сайті МВС ➡️ https://cutt.ly/GWLjHvk
Керуйте відповідально!
Like

Метки:

Читайте также: