У Києві відновили рух транспорту по мостах Метро і Патона

У Києві в понеділок, 20 червня, відновили автомобільний рух по мостах Метро і Патона. Відтепер для автосполучення через Дніпро задіяні всі мости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

Так, у Києві відсьогодні автомобільне сполучення між лівим і правим берегами здійснюється по:

Дарницькому мосту;

Північному мосту;

Південному мосту;

мосту Метро;

мосту Патона.

Стосовно роботи громадського транспорту. По мосту Патона запустять 4 автобусних і 2 тролейбусних маршрутів.

Автобусні маршрути:

№ 51 «ст. м. «Червоний хутір» – ст. м. «Либідська».

№ 55 «Дарницька площа – ст. м. «Палац Спорту».

№ 115 «Контрактова площа – Будинок культури».

№ 118 «ст. м. «Чернігівська» – ст. м. «Політехнічний інститут».

Тролейбусні маршрути:

№ 43 «Дарницька площа – Кібцентр».

№ 50 «вул. Милославська – ст. м. «Либідська».

Також відновлено роботу тролейбусного маршруту № 36, який курсує від вулиці Північної до станції метро Святошино.

«Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісний режим, а також віддавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальникам і автомобілям з гуманітарним вантажем», — написав Кличко.

Як відомо, через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Києва закрила всі автомости через Дніпро. Переправи були взяті під контроль Нацгвардії. Пізніше в столиці частково відновили рух через кілька мостів.