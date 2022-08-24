16-річний мешканець Бахмута здавав російським окупантам позиції артилерійських підрозділів ЗСУ
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури неповнолітньому мешканцю м. Бахмут повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
За даними слідства, у червні-серпні 2022 року 16-річний юнак, маючи стійкі проросійські переконання, співпрацював з представниками держави-агресора. Він передавав ворогу через месенджер графічні координати місць дислокації та бойових позицій артилерійських підрозділів Збройних Сил України у м. Бахмут та Бахмутському районі.
За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet