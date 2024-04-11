Армія Ізраїлю ліквідувала трьох синів ватажка ХАМАСу

ЦАХАЛ ліквідував трьох синів ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії внаслідок удару на півночі Сектора Газа.

Про це заявив представник спецслужби Ізраїлю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Наближені до ХАМАСу ЗМІ також повідомляли про загибель двох онуків Ханії, а третього було поранено. У ЦАХАЛ уточнили, що вони були бойовиками терористичної групи.

Амір Ханія був командиром відділення у військовому крилі ХАМАС, а Хазем і Мохаммад Ханія були бойовиками нижчого рангу, також у військовому крилі. Представник Ізраїлю повідомив, що троє синів прямували для здійснення терористичної діяльності в районі центральної частини Гази, коли по них було завдано удару.

Ханія, який базується в Катарі, підтвердив їхню смерть і сказав, що він “дякує Богові за те, що він дарував нам честь їхнього мучеництва”.

Ісмаїл Ханія

Один із лідерів угруповання ХАМАС, з 2017 року – голова політичного бюро організації. Є доларовим мільярдером. Державний департамент США визнав його терористом у 2018 році.