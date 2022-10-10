Червоний Хрест вже дав задню, заявляючи, що можливо пристосується до погіршення ситуації з безпекою, якщо це буде потрібно

У відділенні Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні заявили, що не зупиняють свою роботу в країні через масований напад російських сил 10 жовтня. Заява у твітері організації з’явилася після того, як агенція Reuters із посиланням на представника Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомила про тимчасове припинення роботи МКЧХ в Україні з міркувань безпеки, зазначає Радіо Свобода.

«Після останніх атак представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні хотіло б пояснити, що наша діяльність у країні не була припинена. Щоб було зрозуміло, ми залишаємося в Україні та продовжуватимемо свою діяльність, пристосовуючись до погіршення ситуації з безпекою, якщо це буде потрібно», – йдеться в заяві організації в твітері.

Раніше про те, що Міжнародний комітет Червоного Хреста тимчасово зупиняє свою діяльність в Україні з міркувань безпеки, повідомив представник організації агентству Reuters.

«З міркувань безпеки наші команди призупинили сьогодні роботу», – заявив представник Червоного Хреста у відповіді електронною поштою на запитання Reuters.

Також призупинила свою діяльність в Україні і Норвезька рада у справах біженців. «Ми не можемо допомогти вразливим громадам, коли наші гуманітарні працівники ховаються від шквалу бомб і бояться повторних нападів», – сказав, зі свого боку, Ян Егеланд, генеральний секретар Норвезької ради у справах біженців.

Оголошення про призупинення роботи з’явилися через кілька годин після масованого ракетного удару по Україні, завданого російськими військами.

Міжнародний комітет Червоного Хреста веде в Україні гуманітарну діяльність: надає допомогу мирним жителям, які постраждали від воєнних дій, стежить за дотриманням норм гуманітарного права і їх порушеннями. Одна зі сторін діяльності Червоного Хреста – переговори та організація обмінів військовополоненими і тілами загиблих.