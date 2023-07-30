Мешканець Костянтинівки через 9 років зізнався, що пару місяців чергував на блокпосту «ДНР» і отримав умовне покарання

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 19 липня.

З травня по липень 2014 року мешканець міста Костянтинівка служив в ополченні терористичної організації «ДНР». Бойовики веліли йому за допомогою жезла здійснювати контрольно-пропускний режим і оглядати авто на блокпосту в районі підприємства «АТП 11409» (Акціонерне товариство «Костянтинівське автотранспортне підприємство»).

У суді чоловік повністю визнав свою вину, щиро розкаявся і запевнив, що готовий понести покарання. Він сказав, що йому останні 9 років важко з цим жити і він прагне позбутися цього тягаря і та спокійно жити сімейним життям і виховувати дитину.

Обвинувачений розповів, що в травні 2014-го ходив на «Шанхайський» ставок і бачив, як в районі АТП представники «ДНР» облаштували блокпост. Там вже чергував його знайомий. На той час обвинувачений не мав сімʼї і дитини, у нього був вільний час, тому він долучився до охорони блокпосту. Додав, що на чергування приходив не щодня, а тільки коли мав вільний від основної роботи час. Також він допомагав облаштовувати блокпост, зокрема набирав пісок у мішки.

На початку липня 2014 року бойовики «ДНР» перемістилися з Костянтинівки до Донецька і обвинуваченого ликали з собою. Проте він нібито зрозумів, що не хоче подібним займатися і відмовився.

Чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі, але звільнили від відбуття тюремного покарання з іспитовим строком 1 рік.