На Донбасі бійці Об’єднаних сил відбили 13 атак ворога та нищили його техніку

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли більше 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 73 цивільних об’єкти, з них: 67 житлових будинків, центр безпеки громадян, підприємство «АЗОТ», меблеву та центральну збагачувальну фабрики і відділення поліції. В результаті цих обстрілів лише на Донеччині загинуло 3 цивільних особи, ще 3 поранено. Дані про загиблих, поранених та руйнування в Луганській області уточнюються.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 13 атак ворога. На 2 локаціях ще тривають бої.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 2 танка;

• 6 артилерійських систем;

• 8 бойових броньованих машин;

• 4 ворожих автомобілі.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 ворожих безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!

Разом переможемо! Слава Україні!

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force