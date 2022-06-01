На Донбасі бійці Об’єднаних сил відбили 13 атак ворога та нищили його техніку
Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли більше 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 73 цивільних об’єкти, з них: 67 житлових будинків, центр безпеки громадян, підприємство «АЗОТ», меблеву та центральну збагачувальну фабрики і відділення поліції. В результаті цих обстрілів лише на Донеччині загинуло 3 цивільних особи, ще 3 поранено. Дані про загиблих, поранених та руйнування в Луганській області уточнюються.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 13 атак ворога. На 2 локаціях ще тривають бої.
Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
• 2 танка;
• 6 артилерійських систем;
• 8 бойових броньованих машин;
• 4 ворожих автомобілі.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 ворожих безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10».
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!
Разом переможемо! Слава Україні!
Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force