На Одещині командиру батальйону повідомлено про підозру в розтраті коштів на понад 600 тис. грн (ФОТО)

За процесуального керівництва прокурорів Cпеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону викрито й повідомлено про підозру командиру батальйону за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Встановлено, що в грудні 2022 року, підполковник, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав Договір із приватним товариством про закупівлю парко-гаражного обладнання для пункту технічного обслуговування військової частини із перевищенням ринкової вартості цього обладнання майже на 660 тис. гривень.

Внаслідок цього державі в особі Міністерства оборони України завдано збитків.

Наразі підполковнику повідомлено про підозру, готуються клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління ГУ Нацполіції в Одеській області, за оперативного супроводу співробітників Департаменту військової контррозвідки СБ України.