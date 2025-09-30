На Сумщині через удари рашистів знеструмлені Конотоп, Шостка та частина районів

У Сумській області внаслідок російських ударів сталося часткове знеструмлення населених пунктів.

Про це у Фейсбуці повідомило АТ “Сумиобленерго”, передає Укрінформ.

“Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі та необхідність проведення ремонтних робіт, будуть тимчасово знеструмлені споживачі м. Конотопа, частини Конотопського району, а також м. Шостки та Шосткинського району” – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, йдеться про Кролевецьку, Глухівську, Ямпільську, Свеську, Середино-Будську громади.

“Орієнтовно до 19:00 планується завершити роботи, якщо не завадять загрози зі сторони ворога”, – заявили енергетики.