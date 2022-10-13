Німеччина передала Україні 16 самохідних артилерійських установок, Естонія відправляє зимове спорядження, обладнання та боєприпаси

Німеччина надала Україні 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana, випливає з даних федерального уряду.

Дальність пострілів 155-мм артилерійських знарядь сягає 41 км.

Крім того, Німеччина поставила Україні 10 понтонно-мостових машин.

У вересні ФРН передала Україні шість зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, довівши їхню загальну кількість до 30 од.

ЗСУ отримали 59 тис. снарядів для ЗСУ Gepard, п’ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS. Крім того, Києву влітку було передано 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

ЗСУ також отримали 23,8 тис. протитанкових ракетних комплексів Panzerfaust 3 з більш ніж 3 тис. ракет, близько 15 тис. протитанкових мін, 54 бойові машини піхоти М113 та 3,2 тис. переносних зенітних ракетних комплексів.

На сьогодні воєнну допомогу ФРН в Україні оцінено в $1,5 млрд.

У свою чергу, Естонія схвалила новий пакет воєнної допомоги Україні, до якого увійшли зимове спорядження, обладнання та боєприпаси, повідомила прем’єр-міністр Естонії Кайя Каллас, додавши, що їх буде доставлено швидко.

“Естонія щойно схвалила новий пакет воєнної допомоги Україні. Ми відправляємо до України зимове спорядження, обладнання та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру”, – написала Каллас у твіттері у четвер. // “Інтерфакс-Україна”