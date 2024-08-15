ППО Iris-T та танки Leopard: у Німеччині розкрили деталі нової військової допомоги Україні
Німеччина анонсувала передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли системи ППО малої та середньої дальності Iris-T та танки Leopard.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини.
Німеччина планує передати Україні:
- дві батареї ЗРК IRIS-M та дві IRIS-T SLS;
- 10 зенітних установок Gepard;
- 12 САУ PzH 2000 і чотири Zuzana 2;
- САУ RCH 155;
- близько 30 танків Leopard 1A5;
- 400 MRAP;
- логістичний транспорт (вантажівки, цистерни, всюдиходи, пікапи);
- БпЛА та антидронові системи;
- штурмові гвинтівки MK 556;
- медичні матеріали;
- польовий шпиталь.