ППО Iris-T та танки Leopard: у Німеччині розкрили деталі нової військової допомоги Україні

Німеччина анонсувала передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли системи ППО малої та середньої дальності Iris-T та танки Leopard.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини.

За його словами, Україна до грудня 2024 року отримає по дві системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності Iris-T. А також 16 самохідних артилерійських установок двох типів та інше озброєння.