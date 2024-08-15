ППО Iris-T та танки Leopard: у Німеччині розкрили деталі нової військової допомоги Україні

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Німеччина анонсувала передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли системи ППО малої та середньої дальності Iris-T та танки Leopard.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг у програмі на YouTube-каналі Збройних сил Німеччини.

За його словами, Україна до грудня 2024 року отримає по дві системи протиповітряної оборони малої та середньої дальності Iris-T. А також 16 самохідних артилерійських установок двох типів та інше озброєння.

Німеччина планує передати Україні:

  • дві батареї ЗРК IRIS-M та дві IRIS-T SLS;
  • 10 зенітних установок Gepard;
  • 12 САУ PzH 2000 і чотири Zuzana 2;
  • САУ RCH 155;
  • близько 30 танків Leopard 1A5;
  • 400 MRAP;
  • логістичний транспорт (вантажівки, цистерни, всюдиходи, пікапи);
  • БпЛА та антидронові системи;
  • штурмові гвинтівки MK 556;
  • медичні матеріали;
  • польовий шпиталь.
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