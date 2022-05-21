Російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині, знищено будівельну базу

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Крім будівельних матеріалів, згоріла заправна станція.

Російська армія у суботу, 21 травня, завдала ракетного удару по Миколаївській області. Внаслідок атаки була знищена база будівельної компанії.

Окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині, знищена будівельна база

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

В результаті обстрілу виникла пожежа з сильним задимленням. Крім будівельних матеріалів, згоріли заправна станція та інші склади.

«Не хочуть, щоб ми будували. Нас це засмучує, але не зупинить», — зазначив Кім.

Нагадаємо, що 21 травня окупанти також завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури у Рівненській області.

Крім того, українські сили ППО збили ворожу ракету над Вінницькою областю. // LB.ua

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