Російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині, знищено будівельну базу
Крім будівельних матеріалів, згоріла заправна станція.
Російська армія у суботу, 21 травня, завдала ракетного удару по Миколаївській області. Внаслідок атаки була знищена база будівельної компанії.
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
В результаті обстрілу виникла пожежа з сильним задимленням. Крім будівельних матеріалів, згоріли заправна станція та інші склади.
«Не хочуть, щоб ми будували. Нас це засмучує, але не зупинить», — зазначив Кім.
Нагадаємо, що 21 травня окупанти також завдали ракетного удару по об’єкту військової інфраструктури у Рівненській області.
Крім того, українські сили ППО збили ворожу ракету над Вінницькою областю. // LB.ua