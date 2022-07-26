Російські окупанти знищують населені пункти Луганщини, які не можуть захопити

Голова ОВА наголошує, що загарбникам “потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою”.

Російські загарбники спалюють населені пункти на Луганщині, щоб закріпитися на окупованій території.

Про це у Telegram-каналі написав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Аби закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкорюються. Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини”, – зазначив він.

Гайдай нагадав, що вчора окупанти стріляли по населених пунктах чотирма ракетами, організували два масивних артилерійських обстріли та ще двічі застосовували міномети.

За його словами, окупанти залишають лише попіл як від великих міст, так і від зовсім маленьких населених пунктів.

“Або те, що вони зробили з Врубівкою, коли треба було швидше прорватися до Лисичанська. Чи з Новотошківським, де залишилися усього 10 осіб з-поміж місцевого населення, ще у квітні. Російській армії байдуже, що буде в селі чи місті завтра, що вони калічать життя навіть тим, хто на них чекав усі ці роки”, – написав голова Луганської ОВА.

Також він зазначив, що окупантам не потрібні люди, їм “потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою”.

За його словами, за минулу добу відбиті чотири штурми з боку росіян, а на п’ятому напрямку бої точаться й досі.

“Із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстрілів зазнали десятки населених пунктів. В районах вісьмох із них ворог задіяв авіацію”, – повідомив Гайдай. // УНІАН