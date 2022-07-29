Російські ракети поцілили у центр Харкова – поліція фіксує наслідки обстрілів міста

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Зруйновані будівлі вищого навчального закладу та двоповерхового житлового будинку. Наразі проводиться розбирання завалів. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники. Точна кількість постраждалих встановлюється.

29 липня війська рф обстріляли центральну частину міста ракетами, попередньо зенітно-ракетного комплексу С300.

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На території університету утворилася вирва 10 на 12 метрів, частково зруйнована історична будівля закладу. Двоповерховий житловий будинок зруйновано повністю.

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На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи Харківського районного управління поліції №2, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники. Правоохоронці вилучають речові докази та документують злочини агресора.

Національна поліція України

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