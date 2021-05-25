Россия завезла на Донбасс крупнокалиберные снайперские винтовки, — разведка

Российская сторона завезла на оккупированный Донбасс крупнокалиберные снайперские винтовки. А боевики развернули масштабные инженерные работы.

Об этом на брифинге заявила спикер Минобороны Мария Сальник.

Сообщается, что на оккупированном Донбассе продолжается усиление боевых возможностей вооруженных формирований боевиков. Кроме того, на прошлой неделе с территории России завезли новые партии вооружения и боеприпасов, в частности крупнокалиберные снайперские винтовки и более 1 500 тонн горюче-смазочных материалов.

Также сообщается, что оккупанты развернули масштабные инженерные работы, увеличив количество траншей в жилых районах, на территории действующих промышленных объектов, приближенных к линии соприкосновения. Таким образом, противник создает условия для скрытого применения снайперов и минометных расчетов. // РБК-Украина