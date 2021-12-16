Ростовский суд опубликовал приговор с подтверждением присутствия военных РФ в Донбассе

Кировский районный суд Ростова-на-Дону в ноябре вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия, в котором косвенно подтверждается присутствие российских военных в Донбассе, где идет война.

Документ опубликован на сайте судебной инстанции.

Фигурантом дела был заместитель областного управляющего по военному питанию одной из коммерческих компаний. Его признали виновным в даче взяток главе Центра государственного санэпиднадзора Южного военного округа в звании подполковника.

Из приговора следует, что чиновник требовал ежемесячно 90 тыс. рублей за то, чтобы не мешать поставке продовольствия российским военнослужащим. Причем речь идет о военных, которые находятся на востоке Украины.

«В его обязанности входили организация и выполнение обязательств по закупке и продаже продовольствия и создание необходимого запаса на складе <…> Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР», — говорится в материалах дела.

Согласно показаниям обвиняемого, поставки продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись раз в две недели. Для этого формировалась колонна из «более чем 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн». Среди продуктов были мука, консервы, свежие овощи. «Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей», — отмечается в приговоре.

По разным оценкам, одной такой поставки достаточно, чтобы накормить порядка 25 тыс. человек. Подсудимый также сообщил, что перед отправкой груза провиант проверял «россиянин в звании майора», а на территории Донбасса грузовики находились «под охраной принимающей стороны».

В Кремле отрицают присутствие российских военных в ДНР И ЛНР. // Znak.com