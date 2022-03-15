Розвідка оприлюднила список військових зенітно-ракетного полку РФ з Новосибірська

“Своїм виконанням злочинних наказів, ви собі, “шановні”, самі виписали вирок».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 590 зенітно-ракетного полку (військова частина 31665) з міста Новосибірськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

“Своїм виконанням злочинних наказів, й, як результат, обстрілом “військових” об’єктів у вигляді цивільних будинків по всій Україні, ви собі, “шановні”, самі виписали вирок – тотальне знищення кожного зі списку без краплі жалю”, – йдеться у повідомленні.

Список російських військових можна переглянути тут.

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила список військових авіаційного російського полку з міста Саки у Криму. // LB.ua