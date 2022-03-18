У Харкові ракета російських окупантів зруйнувала Інститут держуправління університету Каразіна

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У Харкові російсько-окупаційні війська зруйнували будівлю ННІ Інститут державного управління Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Ракета ворожої армії влучила у будівлю закладу освіти.

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