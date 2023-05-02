У Мелітополі скоїли замах на окупаційного поліцая, він у лікарні
В тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні намагалися ліквідувати чергового пособника рашистів. Внаслідок підриву вибухівки він отримав травми та був госпіталізований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “РІА Мелітополь”.
“А ось і подробиці ранкового вибуху у Мелітополі. Як повідомляють орки, скоєно замах на заступника начальника так званого “обласного ГУМВС Запорізької області”, – йдеться в повідомленні.
Відомо, що біля його воріт було закладено вибуховий пристрій. Колаборанта госпіталізували із травмами.