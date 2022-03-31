У поліції розповіли, як повернутися до України у випадку насильного вивезення до РФ

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, як врятувати своє життя, якщо українських громадян силою вивезли з України.

Про це пише УНН з посиланням на Патрульну поліцію України.

По-перше, необхідно зв’язатися з друзями, знайомими або звернутися до організації «Допомагаємо поїхати» @helpingtoleave_bot.

Наголошується, що українці не зобов‘язані оформляти заяву на тимчасове перебування/біженство чи притулок. Поліція закликає уникати маніпуляцій з паспортом (позначки, печатки) та не підписувати ніяких документів. За першої ж нагоди треба відмовитись від поїздок до таборів для переміщенних осіб.

Як виїхати з РФ?

Обмежень на виїзд для громадян України з точки зору закону немає.

Потрапивши на територію ЄС, українець/ка можуть вирушити до будь-якої країни , де є можливість оформити статус на тимчасовий захист, який дозволяє отримати тимчасове житло, пільги та фінансову допомогу. Також зазначається, що українці можуть і не оформляти статус після прибуття, а самостійно шукати житло та роботу. Медична та юридична допомога громадянам України надається безкоштовно. СІМ-картки та банківські картки працюють в ЄС (на відміну від росії). У країні в‘їзду не обов‘язково просити тимчасовий притулок.

Маршрут виїзду з РФ

Найзручніший маршрут — через естонський кордон (пропускний пункт Івангород — Нарва).

Є можливість дістатись до Санкт-Петербурга потягом, а звідти попуткою або електричкою до Івангорода.

З Нарви можна дістатись до Таллінна (безкоштовно для українців).

Опинившись в Естонії українці можуть звернутись за допомогою з будь-яких питань за безкоштовним номером 12-47 або +3726001247.

В росії можна придбати квиток на автобус Ecolines до Риги (Латвія) чи Вільнюса (Литви).

Для тих, хто опинився в «ДНР»

В даний момент на території «днр» діють «фільтраційні табори» — спеціальні місця перевірки громадян України.

У випадку потрапляння до такого табору:

— перед перевіркою необхідно видалити всю «підозрілу» інформацію зі свого смартфону: обговорення політичних питань, бойових дій, засудження політики путіна та росії, фото військової техніки та руйнувань;

— вийти з чатів, де обговорюються новини та відписатися від каналів. Якщо особа користується декількома месенджерами — необхідно залишити найменш активний у використанні;

— далі треба встановити двофакторну аутентифікацію на телефоні та на всі додатки з соцмережами;

— в разі допиту треба поводитися максимально нейтрально, та не вестися на провокації, не обговорювати політичні погляди та не вступати в розмови.

Додамо

Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук повідомила, що окупанти насильно вивезли до росії приблизно 40 000 українців.