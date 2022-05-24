Вбиті росіянами мирні жителі, зруйновані будинки та цивільні об’єкти у Малині і Коростені – розпочато кримінальні провадження

Прокурори Коростенської окружної прокуратури внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 22.05.2022, о 13 год 30 хв, збройні сили російської федерації завдали ракетних ударів по Малинській територіальній громаді Коростенського району. Загинула цивільна особа – провідник пасажирських вагонів, ще четверо мирних жителів отримали осколкові поранення.

Ударами крилатих ракет зруйновано низку приватних житлових будинків та господарських приміщень, а також об’єкти цивільної інфраструктури.

Крім цього, у ніч з 22 на 23 травня окупанти тричі завдавали ракетних ударів по місту Коростеню. Унаслідок масованих ракетних обстрілів житловий мікрорайон міста зазнав значних руйнувань. Пошкоджено приватні будинки, лінію електропередач, об’єкт критичної інфраструктури, виробничий цех.

Ракетні обстріли цивільних міст становлять загрозу життю і здоров’ю мирних жителів, порушують норми міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни.

На місцях руйнувань, з метою встановлення обсягів заподіяної шкоди, працюють прокурори Коростенської окружної прокуратури спільно зі слідчими Управління СБ України в області, працівниками поліції, а також вибухотехніками і пожежниками.

Наразі у кримінальних провадженнях проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на швидке, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, здійснює Управління СБ України в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури