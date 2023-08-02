Внаслідок російської атаки “Шахедів” на Київ – жертв і потерпілих немає

Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Солом’янському і Святошинському районах столиці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА та мера Кличка.

Внаслідок ворожої атаки на столицю та падіння уламків БПЛА:

У Солом’янському районі пошкоджене нежитлове приміщення.

У Святошинському — було загоряння дерева.

У Голосіївському районі інформація на місці про вибух не підтвердилася.

Жертв і потерпілих у столиці немає. Про це повідомляє київська міська влада.

У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку ірано-російських ударних безпілотників.