Внаслідок російської атаки “Шахедів” на Київ – жертв і потерпілих немає

Published

Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Солом’янському і Святошинському районах столиці.

У столиці чути вибухи - працює ППО

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА та мера Кличка.

Внаслідок ворожої атаки на столицю та падіння уламків БПЛА:

  • У Солом’янському районі пошкоджене нежитлове приміщення.
  • У Святошинському — було загоряння дерева.
  • У Голосіївському районі інформація на місці про вибух не підтвердилася.

Жертв і потерпілих у столиці немає. Про це повідомляє київська міська влада.

У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку ірано-російських ударних безпілотників.

 

 

Like

Tags:

You may also like...