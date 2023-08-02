Внаслідок російської атаки “Шахедів” на Київ – жертв і потерпілих немає
Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Солом’янському і Святошинському районах столиці.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА та мера Кличка.
Внаслідок ворожої атаки на столицю та падіння уламків БПЛА:
- У Солом’янському районі пошкоджене нежитлове приміщення.
- У Святошинському — було загоряння дерева.
- У Голосіївському районі інформація на місці про вибух не підтвердилася.
Жертв і потерпілих у столиці немає. Про це повідомляє київська міська влада.
У Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу через атаку ірано-російських ударних безпілотників.
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