Мобілізація транспорту: МВС надасть військкоматам дані про автомобілі у власності громадян

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Якщо громадянин має більше однієї автівки, другу можуть мобілізувати, забравши на потреби ЗСУ

Територіальні центри комплектування отримають дані від МВС стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов’язку. Таку норму містить закон про мобілізацію, за який сьогодні, 11 квітня, проголосувала Верховна Рада.

Військово-транспортний обов’язок установлюється з метою задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами (у тому числі водними) і технікою і поширюється, крім владних органів, на підприємства, установи, у тому числі на залізниці, порти, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян – власників транспортних засобів.

Скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначатиме місцева адміністрація. Будуть складатися спеціальні списки. Проте покроковий алгоритм вилучення транспортних засобів у громадян станом на нараз достеменно не відомий. Йдеться лише про загальні положення.

Після оголошення демобілізації в місячний строк власнику мають повернути його автівку, якщо вона буде в наявності на той момент. Автомобілі мають брати під спеціальні розписки, а держава у разі втрати транспортного засобу компенсуватиме гроші.

Окрім цього, ухвалений документ пропонує обмежувати ухилянтів у праві користування власними автівками. Це не стосуватиметься випадків, коли встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела заробітку (наприклад, в таксі) або транспортний засіб використовується у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні особи з інвалідністю I, II групи, або дитини з інвалідністю.

Також МВС у порядку, встановленому Урядом, забезпечує подання до ТЦК відомостей про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

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