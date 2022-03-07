Военное преступление РФ: российские захватчики обстреляли Николаев кассетными реактивными снарядами

Утром 7 марта Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины по Николаевской области сообщило о массовом обстреле реактивными системами залпового огня «Смерч» жилых массивов Николаева и территории предприятия «Заря — Машпроект», которое производит корабельные двигатели и входит в структуру государственного «Укроборонпрома». Накануне Минобороны России предупреждало о намерении нанести удары по объектам украинской оборонной промышленности в рамках выполнения задач по «демилитаризации» Украины.

Как отмечают расследователи из группы Conflict Intelligence Team, на кадрах, снятых жителями Николаева, видны хвостовые части и остатки кассетных боевых частей ракет РСЗО «Смерч» и «Ураган» (чтобы отличить их друг от друга, рекомендуем памятку от Bellingcat).

Нужно напомнить, что применение реактивных систем залпового огня и кассетных боеприпасов по жилым кварталам можно расценить как неизбирательное нападение и, соответственно, военное преступление.

Как минимум одна из ракет упала, как сообщила нам жительница Николаева, на трамвайной остановке в районе завода «Заря» (мы проверили и подтвердили геолокацию). Судя по углу, под которым ракета вошла в асфальт, она прилетела с юго-восточного направления — то есть со стороны предполагаемых позиций российских сил.

Еще один обстрел мог быть нанесен по устаревшим разведданным. Так, нам передали видео обстрела, по-видимому, из РСЗО, частного сектора в районе Балабановка примерно в 3 километрах от порта Ольвия.

Этот порт использовался «Укроборонпромом» для отгрузки экспортной военной продукции, однако в декабре 2021 года был передан в концессию катарской компании.

На месте других обстрелов, например в районе николаевского зоопарка, нам вообще не удалось обнаружить потенциальных военных целей. Мы предполагаем, что, как и в случае с Харьковом и Черниговом, после провала попыток взять город с ходу Николаев ожидают обстрелы и авиаудары, возможная цель которых — сломить сопротивление защитников, не считаясь с потерями мирного населения.