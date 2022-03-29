Вже 30 країн Європи оголосили бойкот російським пропагандистським каналам

Станом на 28 березня вже 30 країн Європи повністю або частково прибрали зі свого ефіру російські пропагандистські канали.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики (МКІП) Олександр Ткаченко, інформує УНН.

«На сьогодні вже тридцять країн Європи повністю або частково вимкнули зі свого ефіру російські пропагандистські канали. Вважаю, це велика перемога для нас і для всього цивілізованого світу», — написав Ткаченко.

Міністр додав, що паралельно зростає кількість країн, в яких транслюють програми українською мовою.

Наразі МКІП очікує від ЄС на вимкнення із супутникової платформи «Eutelsat» російських каналів і запущення українського мовлення.

«Під час кожного спілкування з профільними колегами-міністрами ЄС я закликаю бойкотувати канали російської федерації на всіх світових платформах. Рупори кремля мають замовчати у світі», — додав Ткаченко.