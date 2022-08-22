Заява полку «Азов» щодо рашистського теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна

Жінка, ім’я та військове посвідчення якої опублікували фсб у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна – не має жодного відношення до полку “Азов” та ніколи не належала до нашого підрозділу.

Так званий документ, яким спецслужби росії намагаються довести причетність “Азову” до підриву авто Дарини Дугіної, насправді є не більш ніж черговою “візитівкою Яроша”. А сам теракт – це підготовка до “трибуналу” над азовцями. Адже таким чином росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо “необхідності” такого судилища.

Ми категорично засуджуємо це незаконне судилище над українськими військовими та закликаємо усіх, в чиїх силах це зупинити, зробити все можливе, щоб так званого “трибуналу” не відбулося.

АЗОВ – Маріуполь