18-летний россиянин в ходе ссоры убил мать кирпичом

В России в Нижегородской области 18-летний парень убил 38-летнюю мать, которая запрещала ему жить отдельно.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома РФ.

Сообщается, что сын поссорился с матерью, потому что хотел начать жить отдельно, а она его не пускала.

Во время ссоры парень нанес ей несколько ударов кирпичом по голове. От травм 38-летняя женщина скончалась. Затем он закопал тело матери на придомовой территории.