Дочка магната та світська левиця, винна у секс-трафіку малолітніх

Присяжні в суді Нью-Йорка винесли рішення щодо одного з найгучніших судових розглядів останніх років. Йдеться про справу щодо Гіслейн Максвелл — подруги і, як вважає звинувачення, пособниці фінансиста Джеффрі Епштейна.

Її визнали винною у залученні неповнолітніх дівчат у протизаконні сексуальні зв’язки. Після рішення присяжних Максвелл загрожує до 80 років в’язниці. Сама вона не визнає провину і каже, що її зробили цапом-відбувайлом за гріхи Епштейна, передає BBC.

BBC.розповідає про основні етапи біографії 60-річної світської левиці.

Гіслейн Максвелл народилася під Парижем 1961 року в сім’ї британського медіамагната Роберта Максвелла. Через три дні після народження дівчинки її 15-річний брат Майкл потрапив в автоаварію і впав у кому, де перебував наступні сім років.

Спустошені горем батьки ледве звертали увагу на доньку, зізнавалася пізніше у спогадах мати Гіслейн. Згодом батьки почали намагатися якось компенсувати те, що раніше не приділяли доньці увагу. У результаті, як вважає мати, Гіслейн стала розпещеною.

«Жорстокий батько»

Фото, Shutterstock. Гіслейн Максвелл (у центрі, на колінах у матері), сімейне фото.

У сім’ї Максвеллів було дев’ятеро дітей. Але улюбленицею батька стала саме молодша дочка — Гіслейн. Він навіть назвав свою розкішну яхту на її честь — «Леді Гіслейн». При цьому батько періодично лютував і зривав злість на дітях, у тому числі й на доньці.

Біограф Джон Престон описує Роберта Максвелла як жорстокого батька, який знущався зі своїх дітей як фізично, так і психологічно.

Батько періодично саджав дітей за стіл і розпитував їх про геополітику та плани на майбутнє. Якщо Роберту не подобалися відповіді, він міг легко довести дітей до сліз. «Він бив нас ременем — як дівчаток, так і хлопчиків», — розповів біографам Ієн Максвелл, один із синів медіамагната.

Фото, Getty Images. Роберт Максвелл з дочкою Гіслейн та дружиною Бетті. Приблизно 1990 рік

Батько покладав на Гіслейн великі надії. Він сподівався видати її заміж за Джона Кеннеді-молодшого.

Після школи Гіслейн вступила до Оксфордського університету, де вивчала сучасну історію та мови.

«Навіть коли вона ще була студенткою, було цілком ясно, що її цікавлять влада та гроші, — каже письменниця Анна Пастернак, яка навчалася в Оксфорді і оберталася в тих самих соціальних колах, що й Гіслейн. — Вона була однією з тих людей на вечірках, які, обіймаючи тебе, завжди заглядали тобі через плече, щоб подивитися, чи немає там когось могутнішого чи цікавішого».

Після університету Гіслейн почала працювати директором футбольного клубу «Оксфорд Юнайтед», яким володів її батько. У січні 1991 року, після того, як її батько купив газету New York Daily News, Гіслейн поїхала до США як представниця батька. Це був початок її шляху на Мангеттені.

Але за 10 місяців світ Гіслейн перекинувся. Роберт Максвелл зник із палуби яхти, названої на честь дочки. Пізніше його тіло знайшли у морі поблизу Канарських островів.

Фото, Getty Images. Гіслейн із портретом батька, 1991 рік

Незабаром після загибелі Максвелла стало відомо, що він привласнив собі понад 440 млн фунтів (близько 600 млн доларів) з пенсійних фондів і капіталів дочірніх компаній.

Багато хто вважав, що Максвелл винен у шахрайстві, але Гіслейн завжди захищала його і стверджувала, що він не був шахраєм.

Поховавши батька, Гіслейн повернулася до США, почала працювати у сфері нерухомості та незабаром зустріла американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Взаємовигідний зв’язок

У США Гіслейн вела життя світської левиці. Вона набула великих зв’язків у елітних колах.

Як вважає звинувачення, саме Гіслейн познайомила Епштейна з багатьма багатими та впливовими людьми, такими як син британської королеви принц Ендрю та колишній президент США Білл Клінтон.

Як пише газета Washington Post з посиланням на друзів Максвелл, у неї з Епштейном був романтичний зв’язок, але він тривав лише кілька років. Після цього вони не припинили спілкуватися.

Фото, Reuters. Джеффрі Епштейн та Гіслейн Максвелл

«У неї були відповідні виховання та смак. Вона знала, як обставити будинок, як поводитися на яхті, як розважати гостей, — розповіла в інтерв’ю британській Daily Telegraph одна з приятельок Максвелл. — Це неможливо купити. Як неможливо купити і допуск у ці кола».

В опублікованому в журналі Vanity Fair за 2003 рік нарисі про Епштейна сам Джеффрі називає Максвелл не найнятою ним співробітницею, а своєю найкращою подругою.

У слідчих документах люди, які працювали в маєтку Епштейна на Палм-біч, називають Максвелл «домоправителькою», яка наглядала за прислугою, стежила за витратами та організовувала всі світські заходи Епштейна, пише Washington Post.

Відносини Гіслейн з Епштейном були взаємовигідними. Вона знайомила його зі своїми багатими та впливовими друзями; у нього були гроші, щоб фінансувати розкішний спосіб життя, до якого Гіслейн звикла змалку.

Фото, Getty Images. Гіслейн Максвелл (праворуч у темних окулярах) з Періс Хілтон і Дональдом Трампом, Нью-Йорк, 2000 рік.

У 2016 році Гіслейн продала свій таунхаус на Мангеттені та зникла з усіх радарів. Її заарештували у липні 2020 року в маєтку в штаті Нью-Гемпшир.