Российский боевик, воевавший на Донбассе, похитил двух детей, а их отца «прокатил» на капоте и избил

На похищение детей решилась жена террориста, которую лишили родительских прав за злоупотребление алкоголем

Террорист, воевавший против Украины на Донбассе, похитил у россиянина двух детей, а его самого прокатил на капоте.

Об этом сообщает Telegram-канал Readovka (видео).

Инцидент произошел в поселке Путятино под Сергиевым Посадом. Мужчина забрал детей у бывшего мужа своей жены

На кадрах видно, как в салоне автомобиля вместе с террористом сидят дети. Спустя несколько секунд он трогается с места и наезжает на их отца, в результате чего тот оказывается на капоте. Проехав с ним так около десяти километров, он пробил ему голову рукояткой пистолета и продолжил движение, скинув пострадавшего с авто.

«Они приехали под предлогом увидеться с детьми. А потом посадили детей в машину под предлогом посмотреть кота. На замечание отца не реагировали», — рассказала очевидица событий.

Известно, что мать детей лишили родительских прав за злоупотребление алкоголем и жестокое отношение к сыновьям. Весной текущего года у Натальи Беляевой забрали двух сыновей 2014-го и 2015 года рождения, передав их родному отцу. Такое решение суда женщину не устроило, и она вместе с новым мужем решилась на похищение. // УНИАН