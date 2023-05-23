Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Словенії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це у твіттері повідомляє президент України Володимир Зеленський.

“Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, продовжує зміцнюватися. Разом до правди, а отже, і відповідальності!” – написав він.

Сенат США у 2018 році підтримав резолюцію , яка визнає Голодомор в Україні геноцидом. Після повномасштабного вторгнення Росії до України парламенти Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції також визнали Голодомор геноцидом українського народу. У грудні 2022 року таку резолюцію схвалив Європарламент.

В Україні події 1932-1933 років офіційно визнані геноцидом. За даними Інституту історії України, втрати від голоду в Українській РСР становили майже 4 млн осіб та ще 3 млн – в інших регіонах Союзу. День пам’яті жертв Голодомору в Україні відзначають у четверту суботу листопада.