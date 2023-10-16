У Брюсселі невідомий застрелив трьох футбольних фанатів

Published

Невідомий влаштував стрілянину по футбольних фанатах неподалік від стадіону імені короля Бодуена у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з поссиланням на місцеве видання Het Laatste.

У Брюсселі невідомий застрелив трьох футбольних фанатів

За даними ЗМІ, стрілянина сталася близько 19:15 за місцевим часом. Згідно з джерелами, одну людину було застрелено в під’їзді будинку, ще двоє були застрелені в таксі. Всі загиблі були громадянами Швеції.

На місці події працюють всі аварійні служби.

За словами очевидців трагедії, зловмисник під час стрільби кричав “Аллах акбар”. Він їхав на скутері та стріляв із автомата Калашникова.

Окрім цього зловмисник нібито опублікував відеозвернення у Facebook, де заявив що є членом ІДИЛ.

Like

Tags:

You may also like...