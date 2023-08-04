У Польщі затримали шпигуна з російської мережі

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали підозрюваного у діяльності шпигунської мережі, що працює на Росію.

Як пише “Європейська правда”, про це повідомляє Onet з посиланням на дані польських спецслужб.

“Чоловік, затриманий 1 серпня, – це Михаїл А, 39-річний громадянин Республіки Білорусь. Він є ще однією ідентифікованою особою, яка діє в рамках злочинного угруповання, що виконує завдання російських спецслужб”, – зазначили у Агентстві внутрішньої безпеки.

Затриманий працював у Москві з 2008 по 2010 рік, а згодом переїхав до Санкт-Петербурга. 39-річний чоловік відбув шестирічне ув’язнення в Росії і приїхав до Польщі у 2021 році.

До його завдань у Польщі входила розвідка об’єктів критичної інфраструктури, зокрема військових територій та об’єктів, морських портів, а також ведення пропагандистської діяльності. За виконання завдань він отримував нагороду.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу для підозрюваного у вигляді тимчасового арешту. Суд повністю погодився з аргументами обвинувачення і наказав взяти підозрюваного під тимчасовий арешт.

Нагадаємо, голова Міністерства внутрішніх справ та міністр-координатор спецслужб Польщі Маріуш Камінський оголосив 16 березня, що Агентство внутрішньої безпеки ліквідувало шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії. В рамках цієї операції затримало дев’ять осіб.

Пізніше у березні в Польщі відбулись подальші затримання викритих з цієї мережі шпигунів. Зокрема, 30 червня у Польщі за підозрою у шпигунстві затримали російського хокеїста.