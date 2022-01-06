В Госдуме РФ заговорили о «воссоединении» Казахстана с Россией. Становится ясно, кем и для чего все затевалось

Бийсултан Хамзаев указал, что президент Казахстана Токаев говорит на русском языке.

Член комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заговорил о воссоединении Казахстана с РФ. Заявление прозвучало на фоне кровавых протестов в стране и вводе военных ОДКБ.

Об этом Хамзаев сообщил на своей странице в Facebook.

Политик выступил за проведение референдума о «воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией».

«Центральная Азия – это русская земля! В сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией», – говорится в сообщении.

Кроме того, Хамзаев указал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорит на русском языке, а это в свою очередь может быть подтверждением «русской земли». // УНИАН