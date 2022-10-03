В подмосковной в/ч мобилизованные избили «дедов»-контрактников, которые по-привычке хотели обобрать «молодых»

Конфликт между военными произошёл в воинской части в Алабино, куда свозят мужчин, подпавших под мобилизацию. Новичков там не встретили хлебом и солью — напротив, военнослужащие, которые были прикреплены к части, стали требовать с новеньких одежду и мобильные телефоны.

Прибывшие не стали терпеть такого отношения и на поборы ответили грубой силой.

Произошла массовая драка — по данным «Базы», избитыми оказались около 20 «дедов».

Ситуация реально вышла из-под контроля: избитые спаслись, лишь закрывшись в одном из помещений части. Оттуда они вызвали полицию.