В російській Астрахані десятки молодих людей отруїлися наркотиками, троє померли
В Астрахані за три дні щонайменше 24 людини отримали передозування наркотиків, троє померли.
Про це повідомляє телеграм-канал Mash.
За попередньою інформацією, всі постраждалы – парубки й дівчата – вживали метадон. Стверджується, що всі вони купили наркотик в одному місці, думаючи, що це більш дорогий і “легкий” мефедрон, тому прийняли “неправильну” дозу.
Загиблих поки троє – 29-річний чоловік і дві 19-річні дівчини. Відомо, що ще семеро людей перебувають у важкому стані.
Поліцейські вже затримали трьох осіб – громадян Киргизстану, Узбекистану і Таджикистану. Причому затримали їх не в Астрахані, де сталося масове отруєння, а в Ставропольському краї – нібито саме там вони купували наркотик у постачальника. // УНІАН
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