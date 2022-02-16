В России наркоторговец тщетно пытался смыть в унитаз 16 кг конопли (фото)
Наркодилера арестовали, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
В Екатеринбурге арестовали 34-летнего россиянина, который оборудовал огромную теплицу в арендованной квартире и вырастил 16 килограммов конопли. При задержании он попытался смыть свой «урожай» в унитаз и засорил канализацию.
Об этом пишет life.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.
Арестованному грозит до 20 лет тюрьмы.
Отмечается, что россиянин числился директором одной из местных компаний.
«Для бизнеса на копопле он специально арендовал квартиру у знакомой и соорудил там теплицу. Когда к нему пришли оперативники, он решил замести следы преступления, а точнее – смыть их в унитаз. Но трава никак не желала пролезать в канализационную трубу. Поэтому подоспевшие правоохранители застали предприимчивого «ботаника-любителя» с поличным, – говорится в сообщении. – Мужчина напрочь засорил канализацию травой».
Экспертиза уже установила, что обнаруженное вещество является каннабисом. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное хранение, изготовление, переработка наркотиков). // УНИАНTweet