Женщина по приказу «участкового» выбросила в окно 300 тысяч «для задержания преступника»

Пожилая дама стала жертвой мошенников

82-летняя пенсионерка выкинула из окна квартиры 300 тысяч рублей, чтобы помочь задержать преступника. Женщина стала жертвой аферы в своем доме на востоке Москвы.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в среду на улице Косинская. Сначала неизвестный позвонил старушке на городской телефон и потребовал, чтобы она выкинула из окна полмиллиона рублей, угрожая в противном случае убить ее и отнять квартиру. Сразу же после этого москвичке на мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся участковым инспектором. Он предложил поймать неизвестного «на живца» и сказал, что для этого все-таки нужно выбросить деньги.

Пенсионерка подчинилась. Неизвестный подобрал пакет с деньгами и (всего женщине удалось найти и выбросить 300 тысяч рублей) и скрылся. Задержать его не удалось.