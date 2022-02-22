Байден запретил инвестиции и торговлю: Путина и «лугандон» ожидают новые санкции

Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией «ЛДНР». В частности, он запрещает экспорт, реэкспорт, продажу, поставки из США товаров, услуг и технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, опубликованный на сайте Белого дома.

Отмечается, что признание Российской Федерацией «ЛДНР» противоречит обязательствам России по выполнению минских соглашений и создает дополнительную угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Решение РФ представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в указе.