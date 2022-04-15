Бесславный конец «Славы» (крейсера «Москва»)

Один из самых важных военных кораблей ВМФ России, флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер «Москва» окончательно затонул в Черном море, после поражения двумя украинскими ракетами «Нептун», что стало серьезным ударом по русскому самолюбию и раскладу сил в Черном море спустя 50 дней после вторжения армии РФ в Украину.

Профессор АНДРЕЙ ЗУБОВ, историк и религиовед рассказывает свою историю связанную с этим кораблем.

То, что случилось сегодня ночью, гибель крейсера «Москва», для меня особенно значима по совершенно личным причинам. Этот тяжелый крейсер был построен на Николаевском кораблестроительном заводе в 1976-1982 годах. Тогда всем военным надводным кораблестроением в СССР руководил мой отец.

Он ушел с должности начальника 2-го главного управления Минсудпрома в марте 1982. Головной корабль проекта – «Слава», а именно так, в память русского броненосца, героически защищавшего Моозундский архипелаг в сентябре 1917 года, был назван строящийся крейсер, — был предметом особой гордости отца.

Эти корабли полностью нейтрализуют американский авианосный флот, объяснял он мне в то время. Их ракеты уничтожат любое авианосное соединение на расстоянии десятков километров. И они имеют практически 100% противовоздушную защиту. Это последнее слово в технологии военно-морского флота. Так и было в начале 1980-х, 40 лет назад.

Но, добавлял отец, не дай Бог, чтобы эти крейсера оказались в бою. Это, как и ядерное оружие, только средство сдерживания, только то необходимое основание силы, с которого надо вести диалог с Западом о разоружении и сотрудничестве. Отец прекрасно помнил Антигитлеровскую коалицию, ребенком жил в эпоху Антанты и он был горячим сторонником сотрудничества с англо-саксонскими странами, всегда был англоманом.

Помню, намного раньше закладки «Славы», мне, еще подростку он доверительно объяснял – «я строю корабли для России, большевики уйдут, а Россия останется, и тогда она должна быть в союзе с США, Францией и Великобританией, как в 1941-45, как в 1914-18».

И как он гордился, когда именно «Слава» сопровождала лайнер «Максим Горький» на Мальтийскую встречу Михаила Горбачева и Джорджа Буша в начале декабря 1989 г. «Это лучшее использование военной мощи — строительство прочного мира» — говорил он.

Отец успел увидеть многое за свою долгую жизнь. Он умер в августе 2007 в 96 лет. Но слава Богу, он не увидел, как бездарно и постыдно использовали его гордость, крейсер «Славу»-«Москву» нынешние российские стратеги. Использовать противоавианосное оружие сдерживания в качестве корабля огневой поддержки высадки десанта само по себе крупная военная ошибка. Тем более, если у противника имеются крылатые антикорабельные ракеты, а системы ПВО крейсера устарели.

Политика, одним из элементов которой являются в нашем несовершенном мире средства сдерживания, превратилась в современной России в безответственную и ужасную по результату игру в солдатики, в морской бой, только не на листе бумаги. Не просто дилетанты, а полные невежды планируют и политику моей страны, и действия ее вооруженных сил. Вместо строительства мира, в котором хорошо и тебе и другим, они развязывают войны то в Чечне, то в Сирии, то в Грузии, то в Украине. Они не созидают, а только разрушают, губят и собственный народ, и другие народы и становятся позорищем и пугалом для всего мира.

Когда-то отец надел парадный адмиральский мундир, чтобы отдать честь вновь поднятому на крейсере «Слава» Андреевском флагу в 1992 г. Теперь этот флаг спущен. Русская слава догорает у берегов Украины. Сколько моряков погибло и изувечено — я не знаю.

Печальный и символичный итог безответственной игры в войнушку, поддержанной ослепленным пропагандой и самооглупленным имперскими амбициями народом моей России.

Автор: АНДРЕЙ ЗУБОВ, историк, религиевед; Фейсбук