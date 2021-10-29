Турецкий «Байрактар» против кремлевского «Циркона»

Не успел Путин в очередной раз рассказать россиянам про мощное гиперзвуковое оружие, только-только Минобороны РФ показало им красивое видео «не имеющего аналогов гиперзвукового «Циркона», как в Украине турецкий беспилотник «Байрактар» разнес гаубицу боевиков на Донбассе.

Забудем на минуточку о морали. Посмотрим на все происходящее с точки зрения жесткой realpolitik, пишет «Новая газета».

Есть Россия, где официальной государственной псевдорелигией стало помпезное празднование Победы в войне, в которой тогдашние власти умудрились «истратить народ русский дотла», как говорил писатель-фронтовик Виктор Астафьев. А стоило только популярному рэперу позволить себе усомниться в необходимости показухи, им немедленно заинтересовался СК. Плюс к тому в России есть генералы, которые показывают мультики о том, как российские ракеты стирают с лица земли Флориду.

И есть турецкие беспилотники, которые разбили «ихтамнетов» сначала в Сирии, а потом в Ливии, где РФ, движимая безошибочным инстинктом поддержки всякого полуразложившегося политического трупа, поддерживала маршала Хафтара, чей уровень военного мастерства был ясен еще в 1987-м, когда этот герой ливийской революции умудрился попасть в плен к славным войскам Республики Чад.

А потом с помощью этих самых беспилотников Азербайджан разгромил армянские войска в Карабахе.

У России давно нет союзников. У нее, однако, есть заложники. Армения — единственный заложник России в Закавказье.

Это несчастная, маленькая, разворованная страна, чьи предыдущие власти не проводили реформ в армии, не перевооружались, не делали ничего — а просто отдали страну России и думали, что в обмен она фактически собственную колонию хотя бы защитит. Цена победы в Карабахе: шесть практических уроков для украинской армии Ведь Москва так волнуется, когда Польша или Эстония вступают в НАТО. А тут Азербайджан явно пользуется поддержкой Турции, которая, во-первых, тоже страна НАТО, во-вторых, традиционный соперник России в Закавказье, а в-третьих, страна с агрессивным диктатором во главе, претендующим на восстановление исторической Оттоманской Порты и на роль региональной сверхдержавы. И вот во время армяно-азербайджанской войны — настоящей войны, а не мультиков с «Авангардом» и не гибридных войн «ихтамнетов» — Кремль не стал хоть как-то защищать даже собственного заложника. Россия умеет только высасывать заложников дочиста. Мы знаем, что происходило со странами, которые зависели от США: как Япония или Южная Корея. Они становились экономическими сверхдержавами. Но, не дай бог, зависеть от России. Будешь жить, как Приднестровье или ОРДЛО. Кремль не вмешался никак, потому что все стратегические соображения о сохранении сферы влияния России отступили перед простой комбинацией в три хода: ах как здорово руками Эрдогана разгромить этого наглеца Пашиняна, который вздумал затеять в своей стране реформы! Комбинация, кстати, тоже не удалась: армянские избиратели на парламентских выборах 2021 года проголосовали за партию Пашиняна. Фактически это был референдум: армяне голосовали против Кремля. Мы могли бы предположить, что в обмен на этот стратегический проигрыш Кремль хоть что-нибудь у Турции выторговал. Ну, например, то же самое обязательство не поставлять «Байрактары» Украине. «Конь в пальто» новой военной доктрины Кремля: добиться превосходства над остальным человечеством Ведь именно «Байрактары» стали в Сирии, Ливии, а потом и Карабахе ударной силой новой войны. Войны, в которой почти все традиционные виды вооружений — от пушек и до танков — оказываются бесполезными, потому что прилетает беспилотник и разносит позиции без потери в собственной живой силе к такой-то матери. Но нет. Ничего не выторговали. Мы могли бы ожидать, что Кремль хотя бы возмутится. Представляете, что бы было, если бы украинцам беспилотник поставил Байден? Но Кремль не возмутился.

Вот Моргенштерном, который усомнился в необходимости показухи ко Дню Победы, возмутились. А турецким беспилотником в Украине — нет.