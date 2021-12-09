Анастасія Шикова захищалася від зґвалтування, а вже рік у СІЗО

Уже понад рік 26-річна Анастасія Шикова в Лук’янівському СІЗО у Києві. Дівчина розповідає, що захищаючись від зґвалтування, поранила чоловіка ножем. Проте ані прокуратура, ані слідчі не беруть цю обставину до уваги, зазначає сайт кампанії проти сексизму в медіа і політиці «Повага».

Анастасія — з нині окупованої Брянки на Луганщині. Вона переїхала на підконтрольну Україні територію у 2014 році. Її батьки залишилися на окупованому Донбасі. Друзі та знайомі відвернулися від неї після арешту. А державні адвокатки не мають жодної стратегії захисту. Дівчині загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Анастасія Шикова жила звичайним життям

Про історію Анастасії «Повага» дізналася від голови громадської організації «Відкрите коло» Миколи Єременка.

Він розповідає, що дівчина жила звичайним життям: працювала у рекламному агентстві у Києві, займалася велоспортом, писала вірші, відвідувала театри, концерти, виставки, подорожувала.

«Єдина провина дівчини — не дала себе зґвалтувати. Коли негідник розпустив руки — штрикнула його кухонним ножем, єдиним доступним на ту мить засобом захисту. Поліції здалась сама. Думала, що система зрозуміє.

За 5 днів ґвалтівник-невдаха вийшов з лікарні й вже їздив містом у справах. Жодних питань у поліції до нього не виникло. А от його жертві дісталися камера, гнила баланда, задуха, холод та приниження. Нападник та жертва для системи помінялись місцями», — розказує він.

Анастасія Шикова

Без жодного захисту

Прокуратура інкримінує Анастасії Шиковій умисне тяжке тілесне пошкодження — стаття 121 Кримінального кодексу України.

За словами Миколи Єременка, її раз по разу знову залишають під вартою на 2 місяці. Суддя Печерського суду мотивує це, зокрема, й тим, що вона зареєстрована на непідконтрольній території.

«Повазі» вдалося поговорити з дівчиною. З її слів, прокуратура вважає, що вона нібито може втекти на непідконтрольну територію.

«Першою причиною подовження тримання в СІЗО називають те, що тяжка стаття. Потім — чомусь тиск на свідків та потерпілого. При цьому двоє зі свідків — поліціянти. Ще одна свідка — з мого боку. А потерпілого вже вислухали.

Але вони додають, що я можу втекти в «ЛНР». З 2014 року я жила і в Харкові, і у Дніпропетровську. Останні 3 роки у Києві. Не виїжджала за межі підконтрольної України», — розказує Анастасія Шикова.

Дівчина додає: суддя Печерського суду Світлана Шапутько відверто сміялася зі її слів, що при поверненні на Донбас її можуть розстріляти, як зрадницю.

Микола Єременко наголошує: державні адвокати на судові засідання або не ходять, або до них не готові.

«Стратегії й тактики не мають, жодних клопотань не заявляють, часто змінюються. Де-факто адвокатського захисту в Анастасії Шикової не було ані дня. І зараз немає», — каже він.

«Повага» спробувала сконтактувати з нинішньою адвокаткою Анастасії — Катериною Войтенко. Адвокатка, почувши питання про підзахисну, сказала:

«Я ніяких коментарів давати не буду. Не дзвоніть мені більше».

І поклала слухавку. Дівчина розповідає, що це вже не перша її державна адвокатка.

«Адвокатка ніяк зі мною не працює. Просто не приходить на суди. Вже котрий суд відкладається, бо вона не ознайомлена з матеріалами справи.

А якщо суд відбувається, то вона кричить: «Відмовтеся від мене», — каже Анастасія Шикова.

Микола Єременко додає: ситуація Насті типова.

«Жінок, які наважилися вчинити опір, раз у раз абсурдно звинувачують в умисних тяжких тілесних ушкодженнях. Таким чином поліція та прокуратура заперечують їх право на самозахист та фактично мотивують ґвалтівників до дій.

Заступитися за Настю Шикову нікому. Ані грошей, ані зв’язків, ані публічності. Лише чотири стіни та грати на фоні сірого неба», — каже він.

Анастасія Шикова

З чого усе почалося: версія Анастасії Шикової

«Повазі» вдалося ознайомитися з матеріалами справи. В обвинувальному акті прокуратура пише, що 37-річний чоловік постраждав під час сварки «під час спільного вживання алкогольних напоїв».

Мовляв, дівчина «спровокувала словесний конфлікт на ґрунті ревнощів, оскільки зненацька повідомила чоловіку, що в особистих стосунках надає перевагу жінкам». І вказала на свою подругу, яка була разом з ними. Обвинувачення пише:

«Унаслідок негативного сприйняття цих відомостей чоловіком у Шикової виникла раптова особиста неприязнь до чоловіка й умисел на спричинення йому тяжких тілесних ушкоджень з мотивів ревнощів».

Анастасія розповідає, що була не дуже довго знайома з цим чоловіком. Трапилося усе 24 жовтня 2020 року — у день його народження

«Кілька разів пили каву, спілкувались. Він запросив мене на день народження. Ми були сусідами. Я прожила 3 роки у сусідньому будинку. Через певні обставини мені довелося з’їхати зі свого житла. Він запропонував допомогти з тимчасовим прихистком, днів на 10», — розказує вона.

Зі слів дівчини, чоловік намагався приховати її присутність у його квартирі від своїх батьків. Та вона наполягла, аби розповів та порадився з ними. Він розповів батьку.

«Десь о 21 год я пішла гуляти з подругою. Коли я прийшла, він повідомив, що батько весело сприйняв цю новину, а мати досі не знає. Батьку мене представив своєю дівчиною», — розказує Анастасія.

Агресія через ЛГБТ

З її слів, саме чоловік почав виказувати знаки уваги. Це помітила також подруга дівчини.

«Він сказав, що я схожа на його минуле кохання (дівчина/жінка, яка померла). Почав казати, що зробить для мене все, що б з ним не сталося», — розказує Анастасія.

Анастасія Шикова каже, що у присутності подруги чоловік також «почав тактильно залицятися». Саме тому дівчина сказала йому, що їй подобається її подруга.

«Я хотіла залишити взаємини з ним тільки дружніми», — каже вона.

А також додає: саме чоловік сприйняв ці слова негативно, бо «мав свої плани на неї».

«Після почутого почав погрожувати. Казав, що має знайомих, з якими відвезе нас на Труханів, аби вирішити, «хто зайвий у цьому любовному трикутнику.

Основна причина його агресії була у тому, що я сказала, що належу до ЛГБТ-спільноти. У моєму Instagram є хештег на підтримку. Він всю увагу на це акцентував. На суді поводився агресивно», — розказує Шикова.

Автор: АНА МОРЕ; «Повага»